Таємниці Девіда Бекхема: колишня коханка футболіста знову заговорила про роман і приховані зустрічі

Девід Бекхем знову опинився в центрі скандалу після того, як його нібито колишня коханка Ребека Лус вперше за довгий час розповіла про їхній роман.

Жінка дала ексклюзивне інтерв'ю іспанському виданню El Mundo, де наполягала, що їхні стосунки з легендою футболу були на 100% реальними, незважаючи на спроби зіркового подружжя це заперечити.

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За словами Лус, вона спочатку працювала як помічниця та нянька в родині Бекхемів. Її завданням було допомогти Вікторії адаптуватися в Мадриді. Проте поступово її роль у житті сім'ї зростала.

"Я була першою людиною, яку вони бачили вранці. Я пропонувала плани на день".

Лус зізналася, що їхнє перше "побачення" з Девідом відбулося в ресторані сім'ї відомого актора Хав'єра Бардема. Щоб уникнути уваги папараці, Бекхем ховався в багажнику автомобіля.

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Після розголосу роману Ребека зіштовхнулася із жорсткою критикою та навіть погрозами. У телевізійних шоу її обзивали, вигадували історії про пригоди з іншими футболістами, а ЗМІ безжально смакували деталі її особистого життя.

"Мені було дуже важко. Мої батьки записували всі ефіри на VHS, вони переживали не менше за мене," – розповіла Лус про наслідки публічності.

Особливий контраст у реакції на скандал був помітний у різних країнах.

"Іспанці вважали це нормальним. В Англії мене ненавиділи, адже Девід був їхнім улюбленцем. А в Нідерландах, навпаки, раділи, що я мала зв’язок із Бекхемом," – зазначила жінка.

Попри постійні погрози з боку адвокатів Бекхема, Ребека так і не постала перед судом за нібито наклеп. Натомість вона вирішила залишитися в Європі та відстояти свою правду на численних шоу.

Скандал із Лус і Бекхемом став одним із найгучніших у світі футболу, і хоча Вікторія та Девід намагалися його забути, історія знову набуває нових обертів.