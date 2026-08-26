Левченко розповіла про ризик достроково завершити сезон через травму коліна

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко відновилася після важкої травми коліна й виступила на турнірі вперше після вимушеної перерви, через яку змушена була пропустити частину сезону-2026 та чемпіонат Європи в Бірмінгемі.

Про це вона розповіла у коментарі Суспільне Спорт.

На етапі Діамантової ліги у Сілезії Левченко взяла висоту 1,89 метра та посіла підсумкове дев'яте місце. Українка після турніру зізналася, що взагалі ризикувала достроково завершити сезон через травму.

"У мене був розрив колінної зв'язки. Упала. Ще два місяці тому не була впевнена, чи продовжуватиметься для мене сезон. Півтора місяця взагалі не могла ні бігати, ні ходити, ні стрибати. Тому те, що я виступила в Сілезії — це просто "вау"! Період відновлення був і тривалим, і водночас минув доволі швидко. Найголовнішим було повернутися й зрозуміти, що я знову можу стрибати", – сказала атлетка.

Левченко наголосила, що підсумковий результат на турнірі для неї мав другорядне значення. Головною метою було випробувати організм у бойових умовах.

"Мені потрібен був цей старт, щоб відчути впевненість у власних силах. Змагання завжди найкраще показують твою бойову готовність. Я більше хвилювалася не за сам турнір, а за те, як поводитимуться ноги", – розповіла Левченко.

Зазначимо, що вже у четвер, 27 серпня, легкоатлетка виступить на етапі Діамантової ліги в Цюриху.