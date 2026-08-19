Левченко похизувалася розкішною формою у купальнику: спортсменка запалила мережу

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко порадувала прихильників новою серією яскравих фото з відпочинку біля моря.

На опублікованих кадрах спортсменка позує на піску під сонячним небом у чорному купальнику в білу крапинку.

Левченко продемонструвала не лише мальовничі морські краєвиди, а й свою чудову фізичну форму.

Українка продовжує підтримувати себе у відмінній формі навіть попри тривалий період відновлення після травми. Її нові фото швидко привернули увагу підписників, які не залишили без компліментів ефектні кадри спортсменки.

Нагадаємо, не так українська спортсменка повідомила, що зазнала ушкодження, через яке була змушена тимчасово призупинити виступи та зосередитися на реабілітації.

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Втім, Левченко може взяти участь на етапі Діамантової ліги у польській Сілезії. Змагання пройдуть у неділю, 23 серпня.