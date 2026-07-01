Легенда МЮ засвітився на розкішному відпочинку на Барбадосі із коханою, на 14 років молодшою за нього

Поки футбольний світ стежить за матчами чемпіонату світу-2026, легенда Манчестер Юнайтед Раян Гіггз, схоже, повністю відключився від футболу.

Колишнього вінгера помітили під час романтичної відпустки на Барбадосі разом із його дівчиною Зарою Чарльз.

Папараці зазнімкували пару на одному з пляжів неподалік Бріджтауна. 52-річний валлієць насолоджувався купанням у Карибському морі, після чого вийшов на берег до своєї коханої, яка відпочивала в бікіні. Закохані не приховували своїх почуттів і виглядали абсолютно щасливими.

За інформацією британських ЗМІ, Гіггз і Чарльз зупинилися на елітній Maddox Villa, розташованій на узбережжі Барбадосу. Вартість проживання там вражає — понад 10 тисяч фунтів стерлінгів за одну ніч, що за нинішнім курсом становить понад 550 тисяч гривень.

Нагадаємо, Раян і Зара перебувають у стосунках із 2021 року. Наприкінці 2024-го у пари народилася донька Кора, яка стала третьою дитиною для колишнього футболіста. Також Гіггз має доньку Ліббі та сина Зака від шлюбу зі своєю колишньою дружиною Стейсі Кук.

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Останніми роками легенда Манчестер Юнайтед рідко з'являється у футбольному просторі. Після відходу з посади головного тренера збірної Уельсу у 2022 році він поки що не повернувся до тренерської роботи.

Його кар'єра була поставлена на паузу через гучну судову справу, пов'язану зі звинуваченнями у домашньому насильстві. Згодом обвинувачення були зняті, а сам Гіггз послідовно заперечував будь-яку провину.