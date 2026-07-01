Легенда МЮ засвітився на розкішному відпочинку на Барбадосі із коханою, на 14 років молодшою за нього
Поки футбольний світ стежить за матчами чемпіонату світу-2026, легенда Манчестер Юнайтед Раян Гіггз, схоже, повністю відключився від футболу.
Колишнього вінгера помітили під час романтичної відпустки на Барбадосі разом із його дівчиною Зарою Чарльз.
Папараці зазнімкували пару на одному з пляжів неподалік Бріджтауна. 52-річний валлієць насолоджувався купанням у Карибському морі, після чого вийшов на берег до своєї коханої, яка відпочивала в бікіні. Закохані не приховували своїх почуттів і виглядали абсолютно щасливими.
За інформацією британських ЗМІ, Гіггз і Чарльз зупинилися на елітній Maddox Villa, розташованій на узбережжі Барбадосу. Вартість проживання там вражає — понад 10 тисяч фунтів стерлінгів за одну ніч, що за нинішнім курсом становить понад 550 тисяч гривень.
Нагадаємо, Раян і Зара перебувають у стосунках із 2021 року. Наприкінці 2024-го у пари народилася донька Кора, яка стала третьою дитиною для колишнього футболіста. Також Гіггз має доньку Ліббі та сина Зака від шлюбу зі своєю колишньою дружиною Стейсі Кук.
Останніми роками легенда Манчестер Юнайтед рідко з'являється у футбольному просторі. Після відходу з посади головного тренера збірної Уельсу у 2022 році він поки що не повернувся до тренерської роботи.
Його кар'єра була поставлена на паузу через гучну судову справу, пов'язану зі звинуваченнями у домашньому насильстві. Згодом обвинувачення були зняті, а сам Гіггз послідовно заперечував будь-яку провину.