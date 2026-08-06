Дружина Забарного показала ефектні пози в купальнику біля моря: нові фото підкорили мережу

Дружина захисника французького ПСЖ та збірної України Іллі Забарного Ангеліна потішила підписників новою серією атмосферних фотографій з літнього відпочинку.

У своєму Instagram вона опублікувала кадри, на яких позує в купальнику на тлі моря, демонструючи стильний образ і чудову фізичну форму.

Свій допис Ангеліна коротко підписала іспанською мовою: "¿Hola, qué tal?", що українською перекладається як "Привіт, як справи?".

Нагадаємо, напередодні Ілля Забарний разом із коханою вирушив до мальовничого Хаконе, поділившись атмосферними знімками.

Раніше повідомлялося, що дружина футболіста поділилася новими кадрами зі свого життя у Парижі.