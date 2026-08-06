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Дружина Забарного показала ефектні пози в купальнику біля моря: нові фото підкорили мережу

Богдан Войченко — 6 серпня 2026, 05:30
Instagram
Дружина Забарного показала ефектні пози в купальнику біля моря: нові фото підкорили мережу

Дружина захисника французького ПСЖ та збірної України Іллі Забарного Ангеліна потішила підписників новою серією атмосферних фотографій з літнього відпочинку.

У своєму Instagram вона опублікувала кадри, на яких позує в купальнику на тлі моря, демонструючи стильний образ і чудову фізичну форму.

Свій допис Ангеліна коротко підписала іспанською мовою: "¿Hola, qué tal?", що українською перекладається як "Привіт, як справи?".

Нагадаємо, напередодні Ілля Забарний разом із коханою вирушив до мальовничого Хаконе, поділившись атмосферними знімками.

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Раніше повідомлялося, що дружина футболіста поділилася новими кадрами зі свого життя у Парижі.

Ілля Забарний фотосесія Lifestyle Ангеліна Забарна