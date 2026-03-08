Елегантна та сильна: Костюк у розкішній сукні привітала фанатів з 8 березня
Українська тенісистка Марта Костюк привітала своїх підписників із Міжнародним жіночим днем, поділившись стильною світлиною у соціальних мережах.
Спортсменка постала перед фанатами у розкішному та елегантному образі – у вишуканій сукні та з елегантними бусами.
Разом із фотографією Марта опублікувала і натхненне звернення до жінок усього світу.
"Нехай кожна жінка має сміливість розвивати свою жіночність, залишатися вірною собі й ніколи не дозволяти світу вирішувати, якою повинна бути жінка. Роль жінки у цьому світі – потужна, прекрасна і незамінна. З Міжнародним жіночим днем", – написала Костюк.
Нагадаємо, напередодні Марта Костюк вдало стартувала на турнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі, обігравши в матчі другого кола місцеву тенісистку Тейлор Таунсенд.
У наступному колі змагань Костюк зіграє проти третьої ракетки світу Єлени Рибакіної з Казахстану.