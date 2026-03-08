Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Елегантна та сильна: Костюк у розкішній сукні привітала фанатів з 8 березня

Богдан Войченко — 8 березня 2026, 21:21
Instagram
Елегантна та сильна: Костюк у розкішній сукні привітала фанатів з 8 березня

Українська тенісистка Марта Костюк привітала своїх підписників із Міжнародним жіночим днем, поділившись стильною світлиною у соціальних мережах.

Спортсменка постала перед фанатами у розкішному та елегантному образі у вишуканій сукні та з елегантними бусами.

Разом із фотографією Марта опублікувала і натхненне звернення до жінок усього світу.

"Нехай кожна жінка має сміливість розвивати свою жіночність, залишатися вірною собі й ніколи не дозволяти світу вирішувати, якою повинна бути жінка. Роль жінки у цьому світі потужна, прекрасна і незамінна. З Міжнародним жіночим днем", – написала Костюк.

Нагадаємо, напередодні Марта Костюк вдало стартувала на турнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі, обігравши в матчі другого кола місцеву тенісистку Тейлор Таунсенд.

Читайте також :
Фото Підготовка до турніру йде повним ходом: Костюк похизувалася стильним фотосестом з Лос-Анджелеса

У наступному колі змагань Костюк зіграє проти третьої ракетки світу Єлени Рибакіної з Казахстану.

Марта Костюк теніс Lifestyle