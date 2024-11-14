Українка Коваль повторила показники зіркового баскетболіста Лейкерс
Українська баскетболістка Катерина Коваль із команди Нотр Дам Файтінг Айріш, яка грає в National Collegiate Athletics Association, повторила досягнення зірки Лейкерс Ентоні Девіса 12-річної давнини.
Про це повідомляє OptaStats.
Коваль за 3 гри в NCAA набрала 40 очок, зробила 33 підбирання, віддала 8 передач і поставила 15 блок-шотів.
Девіс – останній гравець, який на відрізку з трьох матчів демонстрував такі статистичні показники у головній студентській лізі. Сталося це в його останніх поєдинках за університет Кентуккі ще 2012 року.
На драфті-2012 Девіс був обраний під №1. Виступав за Новий Орлеан, а з 2019 року є гравцем Лейкерс. 31-річний бігмен вигравав чемпіонство НБА, 9 разів обирався на Матч зірок, а разом зі збірною США двічі (2012 та 2024) виграв золото Олімпійських ігор.