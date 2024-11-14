Українка Коваль повторила показники зіркового баскетболіста Лейкерс

Українська баскетболістка Катерина Коваль із команди Нотр Дам Файтінг Айріш, яка грає в National Collegiate Athletics Association, повторила досягнення зірки Лейкерс Ентоні Девіса 12-річної давнини.

Про це повідомляє OptaStats.

Коваль за 3 гри в NCAA набрала 40 очок, зробила 33 підбирання, віддала 8 передач і поставила 15 блок-шотів.

Девіс – останній гравець, який на відрізку з трьох матчів демонстрував такі статистичні показники у головній студентській лізі. Сталося це в його останніх поєдинках за університет Кентуккі ще 2012 року.

Kate Koval in her first 3 games for @ndwbb:



40 points

33 rebounds

8 assists

15 blocks



The last Division I freshman (male or female) to reach all of those numbers over any 3-game span was Anthony Davis in the final 3 games of Kentucky's run to the NCAA title in 2012. pic.twitter.com/7b2lSceiF0 — OptaSTATS (@OptaSTATS) November 14, 2024

На драфті-2012 Девіс був обраний під №1. Виступав за Новий Орлеан, а з 2019 року є гравцем Лейкерс. 31-річний бігмен вигравав чемпіонство НБА, 9 разів обирався на Матч зірок, а разом зі збірною США двічі (2012 та 2024) виграв золото Олімпійських ігор.