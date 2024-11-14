Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Українка Коваль повторила показники зіркового баскетболіста Лейкерс

Руслан Травкін — 14 листопада 2024, 06:42
Українка Коваль повторила показники зіркового баскетболіста Лейкерс
Катерина Коваль
Instagram

Українська баскетболістка Катерина Коваль із команди Нотр Дам Файтінг Айріш, яка грає в National Collegiate Athletics Association, повторила досягнення зірки Лейкерс Ентоні Девіса 12-річної давнини.

Про це повідомляє OptaStats.

Коваль за 3 гри в NCAA набрала 40 очок, зробила 33 підбирання, віддала 8 передач і поставила 15 блок-шотів.

Девіс – останній гравець, який на відрізку з трьох матчів демонстрував такі статистичні показники у головній студентській лізі. Сталося це в його останніх поєдинках за університет Кентуккі ще 2012 року.

На драфті-2012 Девіс був обраний під №1. Виступав за Новий Орлеан, а з 2019 року є гравцем Лейкерс. 31-річний бігмен вигравав чемпіонство НБА, 9 разів обирався на Матч зірок, а разом зі збірною США двічі (2012 та 2024) виграв золото Олімпійських ігор.

NCAA баскетбол Лейкерс Ентоні Девіс Катерина Коваль

Катерина Коваль

Коваль та Бірюк зіграли за збірну світу на Nike Hoop Summit

Останні новини