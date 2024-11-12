Гра престолів? Відомий баскетболіст кумедно відреагував, побачивши на трибунах зірку серіалу

Під час нещодавнього матчу НБА між Торонто та Лейкерс стався доволі цікавий епізод.

У першій чверті канадський баскетболіст Ар Джей Барретт після свого влучного кидка подивився на трибуни, після чого покрокував на свою половину майданчика.

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В останній момент зірка Торонто зупинився, бо побачив серед глядачів відомого актора Ніколая Костер-Вальдау, що грав Джеймі Ланністера у культовому серіалі.

"Гра престолів?" – здивовано запитав Баретт.

RJ Barrett couldn’t believe his eyes seeing Jamie Lannister courtside last night pic.twitter.com/KtxdX8tH9D — Barstool Sports (@barstoolsports) November 11, 2024

Побачивши реакцію актора гравець все зрозумів та задоволений побіг грати далі.