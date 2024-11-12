Гра престолів? Відомий баскетболіст кумедно відреагував, побачивши на трибунах зірку серіалу
Під час нещодавнього матчу НБА між Торонто та Лейкерс стався доволі цікавий епізод.
У першій чверті канадський баскетболіст Ар Джей Барретт після свого влучного кидка подивився на трибуни, після чого покрокував на свою половину майданчика.
В останній момент зірка Торонто зупинився, бо побачив серед глядачів відомого актора Ніколая Костер-Вальдау, що грав Джеймі Ланністера у культовому серіалі.
"Гра престолів?" – здивовано запитав Баретт.
Побачивши реакцію актора гравець все зрозумів та задоволений побіг грати далі.