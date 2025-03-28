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Хотів зірвати емблему: Леброн кумедно відреагував на журналіста в екіпіюванні МЮ

Богдан Войченко — 28 березня 2025, 11:53
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Хотів зірвати емблему: Леброн кумедно відреагував на журналіста в екіпіюванні МЮ

Легендарний баскетболіст Леброн Джеймс опинився у несподіваному футбольному скандалі.

Під час інтерв’ю журналіст підійшов до нього в екіпіруванні Манчестер Юнайтед, що викликало миттєву реакцію у зірки НБА.

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Леброн, який володіє часткою акцій Ліверпуля, одразу схопився за емблему манкуніанців на футболці репортера, жартівливо намагаючись її зірвати.

Момент швидко став вірусним у соцмережах, а журналіст навіть запостистив його на власну сторінку в Інстаграмі, наголосивши, що він "вижив" після зустрічі зі співвласником Ліверпуля.

Раніше повідомлялося, що Леброн потрапив у гучний скандал, привітавши "нейтральну" росіянку Мірру Андрєєву з перемогою в Індіан-Веллсі.

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