Мій член більший за твій: Ентоні Едвардс вступив у кумедну перепалку з фанатом Лейкерс

У НБА знову гаряче, і цього разу не лише через результат матчу. Під час останньої зустрічі між Міннесотою та Лос-Анджелес Лейкерс (117:95) зірковий гард Ентоні Едвардс потрапив у центр гучного інциденту з уболівальником.

Все почалося з того, що фанат Лейкерс почав відкрито глузувати над центровим Тімбервулвз Руді Гобером, який відомий як один із найбільш суперечливих, але водночас високооплачуваних гравців НБА. І саме тоді Едвардс, не вагаючись, різко вступився за партнера.

"У нього 200... 300 мільйонів доларів", – відповів він фанату, додавши ще один нищівний аргумент: "А ще мій член більший за твій!"

Цей момент потрапив на камери й миттєво розлетівся соцмережами, викликавши хвилю реакцій.

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Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 квітня відбулось два матчі в межах плейоф НБА, в яких Детройт здолав Нью-Йорк Нікс, а Кліпперс переграли Денвер.

На "Чемпіоні" також доступні розклад матчів та сітка плейоф Національної баскетбольної асоціації.