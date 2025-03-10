Мати позашлюбної дитини лідера Реала може залишитися без дому через борги

Жінка, яка народила сина від голкіпера Реала Тібо Куртуа, заявила, що може опинитися на вулиці через борги по іпотеці.

В інтерв'ю виданню The Sun, 50-річна Ельза Ізак, мати семирічного Енцо, розповіла, що живе у будинку у Лондоні, який руйнується через вологу та плісняву.

Жінка зізнається, що борг у 63 тисячі фунтів загрожує виселенням. Тим часом Куртуа, який заробляє 240 тисяч на тиждень, насолоджується розкішним життям у Мадриді.

"Наш будинок розвалюється. Ми не можемо так більше жити", – розповіла Ельза.

Роман жінки із бельгійцем розпочався у 2014 році, коли той переїхав до Лондона після переходу в Челсі. Через три роки у пари народився син. На той момент Ізак працювала дизайнером у модному будинку Versace.

У 2020 році суд зобов’язав Куртуа виплачувати аліменти, але, за словами жінки, цих грошей недостатньо.

"Я боюся, що банк відбере наш будинок. Неприємно бачити, як Тібо літає на приватних джетах і відпочиває на яхтах, тоді як його син змушений жити у таких умовах. Він міг би виділити трохи більше коштів на його утримання".

Зазначимо, що сам Куртуа, який нещодавно став батьком ще однієї дитини від своєї дружини, поки не прокоментував цю ситуацію.

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Раніше повідомлялося, що напередодні матчу проти України в збірній Бельгії вибухнув конфлікт через повернення голкіпера Реала до лав національної команди.