Колишня дівчина Ді Капріо показала, як палко підтримувала Мессі в матчах збірної Аргентини на ЧС-2026

Підтримати збірну Аргентини на чемпіонаті світу-2026 прийшла не лише армія відданих уболівальників, а й відома акторка та модель Каміла Морроне, яку багато хто знає завдяки її стосункам із голлівудською зіркою Леонардо Ді Капріо.

29-річна Морроне, яка народилася в родині аргентинців, скористалася нагодою побачити матч своєї національної команди наживо, адже цьогорічний мундіаль проходить у США. З трибун вона палко підтримувала команду Ліонеля Скалоні, а після фінального свистка не приховувала захоплення виступом чемпіонів світу.

Для походу на стадіон акторка обрала стильний образ у кольорах збірної Аргентини — світло-блакитну футболку, панаму в національних кольорах та білі джинси. Уже на арені вона доповнила свій образ ще й аквагримом із прапором Аргентини на обличчі.

Каміла активно ділилася атмосферою матчу у своїх соцмережах. Вона фотографувалася з уболівальниками, робила селфі на тлі поля, а також виклала кадр із Ліонелем Мессі. Після гри модель емоційно написала:

"Ви ніколи не зрозумієте, наскільки я пишаюся тим, що я аргентинка! Мрія стала реальністю — побачити Мессі наживо на чемпіонаті світу та ще й після його гола. Побачимося у фіналі? Вперед, Аргентино, ще один Кубок!"

Зрештою аргентинці виправдали очікування своїх уболівальників. Після непростої перемоги над Кабо-Верде з рахунком 3:2 команда Ліонеля Скалоні пробилася до чвертьфіналу, де 7 липня зустрінеться зі збірною Єгипту.

Раніше повідомлялося, що Мессі порадував усіх футболістів Кабо-Верде спільним фото під час того, як давав інтервʼю.