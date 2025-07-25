Я – найщасливіша жінка: Харлан зворушливо привітала коханого з днем народження

Зіркова українська спортсменка Ольга Харлан поділилася зворушливим привітанням до дня народження свого коханого, опублікувавши романтичне фото на фоні мальовничого пейзажу.

Українська фехтувальниця супроводила світлину теплими словами.

"З днем народження, моє кохання. Дякую, що робиш мене найщасливішою жінкою. Мені пощастило. Я безмежно тебе кохаю".

Нагадаємо, з осені 2024 року Харлан проживає переважно в Італії разом зі своїм коханим Луїджі Самеле, який не так давно зробив пропозицію руки та серця.

Українська спортсменка прониклася місцевим колоритом, показавши прихильникам навіть кадри приготування справжньої домашньої пасти.

Раніше Харлан надихнилася абсолютним чемпіонством Усика, задумавшись над виступами на Олімпіаді-2026.