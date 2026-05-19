Дружина Усика влаштувала сміливу фотосесію без бюстгальтера

Дружина чемпіона світу з боксу Олександр Усик, Катерина, поділилася новою атмосферною фотосесією у соцмережах.

На чорно-білих світлинах Катерина позує просто неба у білому класичному костюмі без бюстгальтера, частково засвітивши груди.

Фотосет вийшов доволі сміливим, але водночас стильним та елегантним, що одразу оцінили підписники дружини українського чемпіона.

Публікація дуже швидко набрала популярність у Instagram, менш ніж за добу фото зібрали понад 15 тисяч лайків та десятки коментарів не лише від фанатів.

Нагадаємо, наразі Катерина готується отримати науковий ступінь. Захист відбудеться у Харківському національному університеті внутрішніх справ за освітньою програмою Психологія (юридична психологія).

Напередодні дружина Усика поділилася зворушливою історією про своє народження.