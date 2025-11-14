Дружина Усика захищатиме дисертацію на ступінь доктора філософії

Дружина абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина Усик, готується отримати наукову ступінь.

На порталі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з'явилася інформація про її запланований захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD).

Захист відбудеться у Харківському національному університеті внутрішніх справ за освітньою програмою Психологія (юридична психологія).

Тема дисертації Катерини звучить актуально та вкрай важливо для сучасної України: "Неакадемічні види інтелекту як чинники подолання стресу поліцейськими в умовах війни".

Дослідження присвячене тому, як різні типи інтелекту (емоційний, соціальний, моральний та інші) допомагають українським правоохоронцям витримувати надзвичайно високі рівні стресу під час служби в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, не так давно Олександр Усик став доктором філософії у галузі права. Відомий боксер захищав свою дисертацію в Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС).