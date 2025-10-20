З Костюк і Якушенком: зірка українського фехтування прикрасила обкладинку нового номера Vogue Ukraine
Український Vogue анонсував вихід нового осіннього номеру, який присвячений темі "спостережень і рефлексій". Випуск уже доступний до замовлення, а з 20 жовтня з’явиться у продажу.
Як стало відомо, однією з героїнь номеру стала фехтувальниця Влада Харькова, яка цього року виборола своє перше особисте чемпіонство світу.
Спортсменка вже поділилася світлинами з бекстейджу зйомок, а головне фото її портрету виконане у чорно-білій стилістиці – емоційно та потужно.
Зазначимо, Влада Харькова – не єдина спортсменка, що потрапила до осіннього Vogue. На сторінках журналу також з’являться тенісистка Марта Костюк і чемпіон світу з боротьби серед U20 Єгор Якушенко.
Раніше українська фехтувальниця стала переможницею чемпіонату світу серед військовослужбовців CISM в іспанській Севільї.