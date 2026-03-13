Наречена Роналду затьмарила всіх: Джорджина ефектно з’явилася на модному шоу в Римі

Кохана легендарного португальського футболіста Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес, опинилася в центрі уваги світських медіа після ефектної появи на модному заході в Італії.

32-річна модель відвідала показ Interferenze у Римі та буквально привернула до себе погляди фотографів і гостей події. Джорджина з'явилася на червоній доріжці в елегантній чорній оксамитовій сукні, яка підкреслила її фігуру.

Вбрання мало довжину до колін і тонкі бретелі через плечі, а доповнили стильний образ чорні туфлі на високих підборах і невелика чорна сумочка. Її поява миттєво стала однією з найобговорюваніших на заході.

Georgina Rodriguez arrives at the Valentino Show "Interferenze" Fall/Winter 2026. pic.twitter.com/Mq4HznB764 — ˚ʚ♡ɞ˚ (@metgalacrave) March 12, 2026

Cristiano Ronaldo's partner Georgina Rodrigues in Rome ✨ pic.twitter.com/UqDT1iiHtt — Gigibae (@georginagio_bae) March 13, 2026

Сьогодні Джорджина регулярно сидить у першому ряду на престижних модних показах, однак її шлях до світського життя починався зовсім інакше. Ще кілька років тому вона працювала продавчинею в бутіку бренду Gucci у Мадриді. Саме там у 2016 році вона познайомилася з Кріштіану Роналду – зустріч, яка кардинально змінила її життя. Уже в 2017 році пара офіційно почала зустрічатися і з того часу стала однією з найвідоміших у світі спорту та шоу-бізнесу.

У Роналду та Джорджини двоє спільних дітей – доньки Алана Мартіна, яка народилася у 2017 році, та Белла Есмеральда, що з'явилася на світ у 2022-му. Крім того, Джорджина допомагає виховувати ще трьох дітей португальського футболіста. Минулого року закохані оголосили про заручини, і модель поділилася цією новиною в соціальних мережах, опублікувавши фото з розкішною обручкою.

Нині сім'я живе між кількома країнами. Після переходу Кріштіану Роналду до Аль-Насра родина переїхала до Саудівської Аравії. Однак останнім часом, за повідомленнями медіа, Джорджина тимчасово повернулася з дітьми до Мадрида через напружену ситуацію на Близькому Сході.