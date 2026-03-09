Оточений сильними жінками: Роналду ніжно привітав родину з 8 березня
Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду поділився теплим сімейним дописом у соціальних мережах з нагоди Міжнародний жіночий день.
Нападник опублікував серію фотографій, на яких зображені найважливіші жінки у його житті – кохана Джорджина Родрігес, доньки, мама та сестри.
У підписі до фотосету Роналду подякував жінкам своєї родини за підтримку та любов.
"Оточений сильними жінками! Джіо, мої доньки, моя мама і мої сестри… Я вдячний вам щодня. З Міжнародним жіночим днем!" – написав португалець.
Нагадаємо, минулого року стало відомо про заручини Роналду та Родрігес. Футболіст подарував португальцю величезну каблучку, яка стала темою для обговорень у таблоїдах.
Експерти оцінили каблучку, яку Роналду подарував Джорджині, у кілька мільйонів доларів.
Раніше повідомлялося, що Кріштіану з коханою відвідали Білий дім, де зробили культове фото з відомими функціонерами.