Оточений сильними жінками: Роналду ніжно привітав родину з 8 березня

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду поділився теплим сімейним дописом у соціальних мережах з нагоди Міжнародний жіночий день.

Нападник опублікував серію фотографій, на яких зображені найважливіші жінки у його житті – кохана Джорджина Родрігес, доньки, мама та сестри.

У підписі до фотосету Роналду подякував жінкам своєї родини за підтримку та любов.

"Оточений сильними жінками! Джіо, мої доньки, моя мама і мої сестри… Я вдячний вам щодня. З Міжнародним жіночим днем!" – написав португалець.

Нагадаємо, минулого року стало відомо про заручини Роналду та Родрігес. Футболіст подарував португальцю величезну каблучку, яка стала темою для обговорень у таблоїдах.

Експерти оцінили каблучку, яку Роналду подарував Джорджині, у кілька мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану з коханою відвідали Білий дім, де зробили культове фото з відомими функціонерами.