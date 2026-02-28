Роздягнулася прямо в літаку: наречена Роналду поділилася оголеним фото з фанатами
Поки Кріштіану Роналду підкорює чергові футбольні вершини його наречена одним фото просто розірвала соцмережі.
Джорджина Родрігес, яка напередодні відвідала тиждень моди у Мілані, показала фото з різних заходів, серед яких був знімок, що завірусився серед фанатів.
На фото аргентино-іспанська модель позувала у доволі відвертому вбранні і без блузки всередині літака. Джорджина порадувала прихильників гарячим фото у спідній білизні, яке стало одним із найобговорюваніших моментів з робочої поїздки нареченої Кріштіану.
Нагадаємо, на початку серпня стало відомо про заручини Роналду та Родрігес. Футболіст подарував португальцю величезну каблучку, яка стала темою для обговорень у таблоїдах.
Експерти оцінили каблучку, яку Роналду подарував Джорджині, у кілька мільйонів доларів.
Напередодні наречена футболіста отримала від нього шикарний подарунок на день народження у вигляді Феррарі за півмільйона доларів.