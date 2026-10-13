Дружина зіркового українського легіонера влаштувала спекотну фотосесію в чорній мінісукні
Дружина українського футболіста Олександра Зубкова, який виступає за грецький АЕК, Ганна поділилася новою фотосесією, у якій зробила ставку на сміливий і водночас елегантний образ. Дівчина позувала в обтислій короткій чорній сукні та на підборах, підкресливши свою фігуру.
На опублікованих кадрах Ганна перебуває в кімнаті з виразним вінтажним інтер'єром. Дерев'яні меблі та старовинний стиль приміщення створюють атмосферу, яка контрастує з ефектним сучасним образом дружини футболіста.
Схоже, саме на цьому поєднанні класичного інтер'єру та сміливого вбрання вона й вирішила зробити акцент.
Чорна мінісукня, високі підбори та впевнені пози надали фотосесії особливої виразності. Новими світлинами Ганна вкотре продемонструвала свій стиль і вміння привертати увагу до публікацій у соціальних мережах.
Нагадаємо, Олекснадр Зубков перебрався до Греції на початку червня 2026-го, перебравшись із турецького Трабзонспора, уклавши контракт до літа 2030 року, а фінансові деталі угоди не розголошувалися.
Раніше повідомлялося, що Ганна похизувалася гарячими фото з примірочної.