Дружина зіркового українського легіонера влаштувала спекотну фотосесію в чорній мінісукні

Дружина українського футболіста Олександра Зубкова, який виступає за грецький АЕК, Ганна поділилася новою фотосесією, у якій зробила ставку на сміливий і водночас елегантний образ. Дівчина позувала в обтислій короткій чорній сукні та на підборах, підкресливши свою фігуру.

На опублікованих кадрах Ганна перебуває в кімнаті з виразним вінтажним інтер'єром. Дерев'яні меблі та старовинний стиль приміщення створюють атмосферу, яка контрастує з ефектним сучасним образом дружини футболіста.

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Схоже, саме на цьому поєднанні класичного інтер'єру та сміливого вбрання вона й вирішила зробити акцент.

Чорна мінісукня, високі підбори та впевнені пози надали фотосесії особливої виразності. Новими світлинами Ганна вкотре продемонструвала свій стиль і вміння привертати увагу до публікацій у соціальних мережах.

Нагадаємо, Олекснадр Зубков перебрався до Греції на початку червня 2026-го, перебравшись із турецького Трабзонспора, уклавши контракт до літа 2030 року, а фінансові деталі угоди не розголошувалися.

Раніше повідомлялося, що Ганна похизувалася гарячими фото з примірочної.