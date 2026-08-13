Дружина українського легіонера влаштувала гарячу фотосесію біля басейну
Дружина українського футболіста АЕКа Олександра Зубкова Ганна знову привернула увагу підписників ефектними кадрами з відпочинку.
Цього разу українка влаштувала фотосесію біля басейну.
На світлинах Ганна позує у купальнику та демонструє свою фігуру перед камерою. Особливо ефектно виглядають кадри, на яких дружина футболіста заходить у воду.
Ганна впевнено позує біля басейну, насолоджуючись відпочинком і сонячною погодою. Фотосесія вийшла по-справжньому літньою та додала стрічці її підписників трохи пляжного настрою.
Нагадаємо, що Олександр перебрався до Греції на початку червня 2026-го, перебравшись із турецького Трабзонспора. Він уклав контракт до літа 2030 року, а фінансові деталі угоди не розголошувалися.
Раніше повідомлялося, що родина Зубкових поділилася милими фото сімейного відпочинку за кордоном.