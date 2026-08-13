Дружина українського легіонера влаштувала гарячу фотосесію біля басейну

Дружина українського футболіста АЕКа Олександра Зубкова Ганна знову привернула увагу підписників ефектними кадрами з відпочинку.

Цього разу українка влаштувала фотосесію біля басейну.

На світлинах Ганна позує у купальнику та демонструє свою фігуру перед камерою. Особливо ефектно виглядають кадри, на яких дружина футболіста заходить у воду.

Ганна впевнено позує біля басейну, насолоджуючись відпочинком і сонячною погодою. Фотосесія вийшла по-справжньому літньою та додала стрічці її підписників трохи пляжного настрою.

Нагадаємо, що Олександр перебрався до Греції на початку червня 2026-го, перебравшись із турецького Трабзонспора. Він уклав контракт до літа 2030 року, а фінансові деталі угоди не розголошувалися.

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Раніше повідомлялося, що родина Зубкових поділилася милими фото сімейного відпочинку за кордоном.