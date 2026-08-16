Дружина Усика вразила мережу гарячою фотосесією на пляжі Іспанії
Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина знову порадувала своїх підписників атмосферними кадрами з відпочинку. Цього разу вона влаштувала фотосесію просто на узбережжі Іспанії.
На нових світлинах Катерина позує у купальнику на тлі золотистого піску, демонструючи різні ракурси та насолоджуючись сонячною атмосферою. Фотосесія вийшла одночасно ефектною та естетичною.
На окремих кадрах дружина Усика просто позує біля моря, акцентуючи увагу на мальовничих пейзажах і літньому настрої.
Катерина явно вирішила максимально насолодитися відпочинком та поділитися його найяскравішими моментами зі своїми прихильниками.
Нагадаємо, напередодні Катерина Усик потішила підписників романтичною публікацією з чоловіком.
Раніше повідомлялося, що подружжя поділилося сімейними фото з донечкою.