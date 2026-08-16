Дружина Усика вразила мережу гарячою фотосесією на пляжі Іспанії

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина знову порадувала своїх підписників атмосферними кадрами з відпочинку. Цього разу вона влаштувала фотосесію просто на узбережжі Іспанії.

На нових світлинах Катерина позує у купальнику на тлі золотистого піску, демонструючи різні ракурси та насолоджуючись сонячною атмосферою. Фотосесія вийшла одночасно ефектною та естетичною.

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На окремих кадрах дружина Усика просто позує біля моря, акцентуючи увагу на мальовничих пейзажах і літньому настрої.

Катерина явно вирішила максимально насолодитися відпочинком та поділитися його найяскравішими моментами зі своїми прихильниками.

Нагадаємо, напередодні Катерина Усик потішила підписників романтичною публікацією з чоловіком.

Раніше повідомлялося, що подружжя поділилося сімейними фото з донечкою.