Не всі ангели на небесах: найсексуальніша хокеїстка світу запалила у соцмережах гарячими фото

Колишня хокеїстка та популярна модель Мікаела Демайтер знову порадувала своїх прихильників ефектною фотосесією. 26-річна канадка показала нові кадри з відпочинку біля басейну.

Демайтер позувала на шезлонгу у бордовому купальнику, демонструючи свою ефектну фігуру. Літня атмосфера, сонце та розкішна локація біля басейну зробили фотосесію особливо гарячою.

Втім, не менш яскравим за самі світлини став підпис Мікаели. Вона написала:

"Не всі ангели на небесах… Очевидно, я саме тут".

Нагадаємо, Демайтер свого часу вважалася перспективною воротаркою та виступала у жіночій хокейній лізі, проте через травми вона була змушена завершити кар'єру вже у 19 років і повністю змінити напрям діяльності, зосередившись на модельному бізнесі.

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Раніше повідомлялося, що Мікайла поділилася гарячими знімками у купальнику на більярдному столі.