Дружина Усика вразила новою фотосесією в Іспанії: Катерина показала розкішний образ

Дружина Олександра Усика Катерина продовжує тішити підписників яскравими кадрами з відпочинку в Іспанії. Цього разу українка поділилася фотографіями з нової атмосферної фотосесії.

На світлинах Катерина позує на дерев'яному містку під час заходу сонця. Для зйомки вона обрала стильний образ – спідницю та червону кофту від люксового бренду.

Тепле вечірнє світло та мальовничі краєвиди навколо додали кадрам особливої атмосфери.

Катерина впевнено позує перед камерою, демонструючи елегантний образ і вкотре доводячи, що вміє привертати увагу не лише як дружина одного з найвідоміших боксерів світу.

Нагадаємо, напередодні Катерина Усик потішила підписників романтичною публікацією з чоловіком.

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Раніше повідомлялося, що подружжя поділилося сімейними фото з донечкою.