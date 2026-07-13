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Зубков відзначився дебютним голом за АЕК

Софія Кулай — 13 липня 2026, 08:52
Зубков відзначився дебютним голом за АЕК
Олександр Зубков
ФК АЕК

Правий вінгер збірної України Олександр Зубков забив у товариському матчі АЕКа проти нідерландського Де Графсхапа.

Українець, для якого цей м'яч став першим у футболці нового клубу, подвоїв перевагу грецького колективу під завісу першого тайму.

Наприкінці поєдинку команда Зубкова пропустила, але це не завадило АЕКу святкувати перемогу з рахунком 2:1.

Відеоогляд матчу Де Графсхап – АЕК

Нагадаємо, що Олександр перебрався до Греції на початку червня 2026-го, перебравшись із турецького Трабзонспора. Він уклав контракт до літа 2030 року, а фінансові деталі угоди не розголошувалися.

Наступний товариський матч АЕКа запланований на середу, 15 липня, проти нідерландського Віттеса (о 20:00 за київським часом).

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