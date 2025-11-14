На межі фолу: дружина відомого українського футболіста вразила фанів гарячими фото

У соцмережах справжній фурор: Ганна Зубкова, дружина українського вінгера Трабзонспора Олександра Зубкова, опублікувала серію відвертих світлин, які миттєво привернули увагу фанатів.

На фото Ганна постає у зухвалому образі – без спідньої білизни, ледь прикриваючи пишні груди білою блузкою.

Два кадри, які вона виклала, вмить розлетілися соцмережами та стали приводом для жвавих обговорень.

У коментарях під постом підписники не стримували емоцій, визнаючи, що знімки Ганни стали одними з найспекотніших останнім часом.

Нагадаємо, взимку минулого року пара шокувала соцмережі новинами про розлучення через гучну зраду футболіста, яку Ганна висвітлила у себе в соцмережах. Футболіст попався на розвагах з ескортницями, доки був на зборах у Польщі.

Пізніше дружина футболіста офіційно оголосила, що досі живе з чоловіком і насолоджується сімейним життям.

Раніше Зубков вразив дружину коштовним подарунком за 2,5 млн гривень.