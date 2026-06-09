Романтика на Мальдівах: дружина Судакова показала гарячі кадри з коханим

Кохана футболіста Бенфіки Георгія Судакова поділилася серією романтичних фото з відпочинку на Мальдівах, які миттєво привернули увагу шанувальників пари.

На світлинах Єлизавета та Георгій проводять час на білосніжному пляжі біля океану. Особливу атмосферу кадрам додає драматичне небо, затягнуте хмарами, яке створило справді кінематографічний фон для фотосесії.

Закохані позують босоніж на піску, обіймаються та насолоджуються спільним відпочинком далеко від футбольної метушні та щільного графіка.

Окрему увагу підписників привернули ефектні кадри Єлизавети на узбережжі. У коментарях фанати відзначали не лише красу мальдівських пейзажів, а й гармонію, яка панує між подружжям.

Нагадаємо, у вересні у сім'ї Судакових сталося поповнення – народилася донечка Злата. Лише днями щасливі батьки вперше показали малечу публіці. Разом із нею зростає й старша донька Мілана, яка народилася навесні 2022 року.

Читайте також : Фото Дружина Мессі зачарувала фанатів гарячим фото у купальнику напередодні чемпіонату світу

Раніше повідомлялося, що дружина лідера збірної України похизувалася ефектними фото з відпочинку на Балі.