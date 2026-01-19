Дружина Мессі підірвала мережу: Антонелла похизувалася гарячими фото у купальнику біля басейну

Дружина нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі, Антонелла Рокуццо, знову опинилася в центрі уваги соцмереж.

Кохана аргентинського футболіста опублікувала ефектні знімки у рожевому купальнику біля басейну, продемонструвавши чудову фізичну форму. Фото миттєво зібрали тисячі лайків і коментарів від захоплених фанатів.

На знімках ара виглядала гармонійно й щасливо, що лише підсилило реакцію аудиторії.

У коментарях користувачі масово відзначають, що Антонелла перебуває у фантастичній формі, а її природність і впевненість викликають щире захоплення. Багато хто називає Рокуццо однією з найкрасивіших дружин футболістів світу.

Нагадаємо, не так давно дружина Мессі потрапила на обкладинку всесвітньо відомого журналу.

Раніше повідомлялося, що Антонелла підтримала відому співачку Шакіру конфлітку з колишнім футболістом Барселони Жераром Піке.