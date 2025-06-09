Зробила вибір у конфлікті з Піке: дружина Мессі зустрілася в Маямі з Шакірою

Світ зірок футболу та шоу-бізнесу знову сколихнула несподівана зустріч – Антонелла Рокуццо, дружина Ліонеля Мессі, була помічена в Маямі разом зі співачкою Шакірою.

Фото з їхньої зустрічі миттєво розлетілися мережею та викликали активне обговорення серед фанатів.

Цей момент одразу набув символічного підтексту, адже Шакіра раніше перебувала у довготривалих стосунках із Жераром Піке, з яким розійшлася після гучного скандалу та публічного конфлікту.

Після розриву співачка неодноразово висловлювалася у своїх піснях про зраду та емоційний біль, спричинений Піке.

Тепер же, здається, Антонелла Рокуццо демонструє, на чиєму вона боці. Її теплі обійми та щира посмішка поруч із Шакірою виглядають як чіткий сигнал підтримки співачки.

Раніше повідомлялося, що дружина Мессі потрапила на обкладинку всесвітньо відомого журналу.