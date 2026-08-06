Антонела стала на бік Джорджини: дружина Мессі підтримала наречену Роналду після хвилі хейту

Напередодні весілля Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес у центрі уваги опинилася не лише майбутня церемонія, а й несподіваний жест від родини Ліонеля Мессі.

Останніми тижнями Джорджина разом із Роналду активно ділилася кадрами літнього відпочинку на яхті біля Майорки. Проте замість захоплення частина користувачів соцмереж почала критикувати її зовнішність, залишаючи образливі коментарі під фотографіями.

Наречена португальської суперзірки вирішила не мовчати й опублікувала емоційне звернення в Instagram. Родрігес наголосила, що жіноче тіло змінюється з віком і після народження дітей, а його цінність не визначається думкою незнайомців.

"Моє тіло зміниться, як змінюється тіло всіх жінок. І я сподіваюся, що воно продовжуватиме робити це ще багато років, бо я продовжую жити", – написала Джорджина.

Вона також зазначила, що разом із Кріштіану хоче навчити своїх дітей головного принципу – поважати себе незалежно від зовнішності та чужих оцінок.

Найбільше уваги привернула реакція Антонели Роккуццо – дружини Ліонеля Мессі. Вона вподобала публікацію Джорджини та залишила в коментарях емодзі з оплесками, публічно підтримавши її після хвилі критики.

Цікаво, що, за інформацією іноземних ЗМІ, вже 8 серпня Антонела та Ліонель Мессі можуть особисто привітати Роналду й Родрігес із одруженням. Повідомляється, що аргентинець із дружиною входять до списку гостей майбутньої церемонії, яка вже зараз претендує на звання однієї з найгучніших подій року у світі спорту та шоу-бізнесу.