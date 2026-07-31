Українська правда
Усі розділи
Клуб УП

Роналду на вихідних зіграє розкішне весілля із Джорджиною: відомий список зіркових гостей

Богдан Войченко — 31 липня 2026, 15:03
Instagram
Роналду на вихідних зіграє розкішне весілля із Джорджиною: відомий список зіркових гостей

Після завершення чемпіонату світу-2026 Кріштіану Роналду переключився на одну з найважливіших подій у своєму житті. Зірковий форвард саудівського Аль-Насра готується до весілля з Джорджиною Родрігес.

За інформацією португальських ЗМІ, церемонія відбудеться вже в перший тиждень серпня у розкішному палаці Кінта да Регалейра в португальській Сінтрі. Пара, яка перебуває у стосунках із 2016 року та виховує п'ятьох дітей, нарешті офіційно оформить свої стосунки після того, як минулого року Роналду освідчився Джорджині.

Читайте також :
Особисте життя Роналду: чутки про камінг-аут, липова історія знайомства з Джорджиною і втрата сина

Особливу увагу привернув список запрошених гостей. За даними видання Quinto Partido, серед чинних футболістів португалець вирішив покликати лише трьох гравців: Кіліана Мбаппе, Вінісіуса Жуніора та Родріго.

Водночас на святі очікується чимало знаменитостей зі світу спорту та шоу-бізнесу. Серед запрошених називають колишнього партнера Роналду Ріо Фердінанда, колишнього бійця ММА Хабіба Нурмагомедова, співачок Дженніфер Лопес і Ріанну, реперів Дрейка та Тревіса Скотта, актора Віна Дізеля, британського журналіста Пірса Моргана, а також популярного стримера IShowSpeed.

Нагадаємо, у Роналду та Джорджини двоє спільних дітей доньки Алана Мартіна, яка народилася у 2017 році, та Белла Есмеральда, що з'явилася на світ у 2022-му. Крім того, Джорджина допомагає виховувати ще трьох дітей португальського футболіста.

Читайте також :
Фото Уже одного зросту з батьком: Роналду показав нове фото поруч із 16-річним сином

Минулого року закохані оголосили про заручини, і модель поділилася цією новиною в соціальних мережах, опублікувавши фото з розкішною обручкою.

Експерти оцінили каблучку, яку Роналду подарував Джорджині, у кілька мільйонів доларів.

Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес весілля Lifestyle