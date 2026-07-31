Роналду на вихідних зіграє розкішне весілля із Джорджиною: відомий список зіркових гостей

Після завершення чемпіонату світу-2026 Кріштіану Роналду переключився на одну з найважливіших подій у своєму житті. Зірковий форвард саудівського Аль-Насра готується до весілля з Джорджиною Родрігес.

За інформацією португальських ЗМІ, церемонія відбудеться вже в перший тиждень серпня у розкішному палаці Кінта да Регалейра в португальській Сінтрі. Пара, яка перебуває у стосунках із 2016 року та виховує п'ятьох дітей, нарешті офіційно оформить свої стосунки після того, як минулого року Роналду освідчився Джорджині.

Особливу увагу привернув список запрошених гостей. За даними видання Quinto Partido, серед чинних футболістів португалець вирішив покликати лише трьох гравців: Кіліана Мбаппе, Вінісіуса Жуніора та Родріго.

Водночас на святі очікується чимало знаменитостей зі світу спорту та шоу-бізнесу. Серед запрошених називають колишнього партнера Роналду Ріо Фердінанда, колишнього бійця ММА Хабіба Нурмагомедова, співачок Дженніфер Лопес і Ріанну, реперів Дрейка та Тревіса Скотта, актора Віна Дізеля, британського журналіста Пірса Моргана, а також популярного стримера IShowSpeed.

Нагадаємо, у Роналду та Джорджини двоє спільних дітей – доньки Алана Мартіна, яка народилася у 2017 році, та Белла Есмеральда, що з'явилася на світ у 2022-му. Крім того, Джорджина допомагає виховувати ще трьох дітей португальського футболіста.

Минулого року закохані оголосили про заручини, і модель поділилася цією новиною в соціальних мережах, опублікувавши фото з розкішною обручкою.

Експерти оцінили каблучку, яку Роналду подарував Джорджині, у кілька мільйонів доларів.