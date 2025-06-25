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Подарувала торт з гномом-буркутуном: Антонелла креативно привітала Мессі з днем народження

Богдан Войченко — 25 червня 2025, 00:01
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Подарувала торт з гномом-буркутуном: Антонелла креативно привітала Мессі з днем народження

Дружина капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі вирішила креативно привітати чоловіка із 38-річчям.

Антонелла Рокуццо підготувала для коханого особливий подарунок – торт зі Смурфиком. Аргентинська модель зробила відповідний допис в соцмережах.

"З днем народження, буркотливий дідусю! Найкращий тато, найкращий партнер, найкращий у всьому! Як же нам пощастило мати тебе! Ми тебе любимо", – написала Рокуццо.

Нагадаємо, Мессі зробив собі подарунок на честь дня народження. Його Інтер Маямі вийшов у плейоф клубного чемпіонату світу завдяки нічиї із Палмейрасом (2:2).

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Напередодні відома астрологиня з Куби повідомила, що Мессі збирається розлучитися із дружиною.

Інтер Маямі Ліонель Мессі Антонелла Рокуццо