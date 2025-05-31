Розлучення скасовується: легенду Баварії помітили разом із дружиною на заході в Мюнхені

Після місяців домислів та обговорень у медіа й серед фанатів, Томас Мюллер і його дружина Ліза нарешті розставили всі крапки над "і".

Зіркова пара з’явилася разом на престижному кінному шоу Pferd International у Мюнхені, Німеччина, де їх сфотографували під час заходу.

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На знімках, які вже активно поширюються у соцмережах, помітно: Томас і Ліза не лише поруч, а й виглядають щасливо та гармонійно. Вони усміхаються, спілкуються та проводять час разом, наче й не було жодних розмов про розрив.

Це перша спільна публічна поява пари за довгий час, і вона фактично стала підтвердженням того, що стосунки між ними тривають.

Нагадаємо, ще у грудні фанати та ЗМІ підозрювали пару у розриві. Ліза видалила усі фото зі свого профілю, відписавшись у соцмережах від Томаса.

Крім того, на минулорічному Октоберфесті пара не з'явилася разом. Мюллера помітили в компанії Ліни Кімміх, дружини його товариша по команді Йозуа Кімміха, але без своєї коханої.