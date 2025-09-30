Несподіваний презент: донька Тайсона Ф'юрі заручилася на свій 16-й день народження

Свято перетворилося на несподіване зізнання: старша донька британського боксера Тайсона Ф’юрі, Венесуела, відзначила своє 16-річчя і отримала несподіваний подарунок – пропозицію руки та серця від свого 23-річного хлопця-боксера Ноя Прайса.

Про радісну подію першою повідомила мама і дружина чемпіона, Періс Ф’юрі, яка поділилася зворушливим відео у Instagram:

"Вітаємо Венесуелу та Ноа із заручинами. Такі молоді, але коли знаєш – то знаєш! Досі в шоці, але дуже щасливі за вас обох".

На вечірці Ноа став на одне коліно прямо на танцполі, подарувавши коханій розкішну каблучку з круглим діамантом на срібній основі. Венесуела у рожевому костюмі з вишуканим бісером виглядала справжньою зіркою вечора, а емоційний момент одразу розчулив гостей.

Примітно, що історія кохання Венесуели та Ноя дуже нагадує роман її батьків. Тайсон і Періс теж почали зустрічатися ще у підлітковому віці, а їхнє весілля відбулося у 2008 році. Сьогодні пара виховує вже сімох дітей і не приховує гордості за старшу доньку.

Читайте також : Фото Тисячу разів "так": лідер Динамо зробив пропозицію відомій блогерці

Нагадаємо, не так давно Ф'юрі пішов на пенсію після другої поразки від Олександра Усика.

Відомий промоутер Едді Гірн повідомив, що його клієнт Ентоні Джошуа може провести бій проти Тайсона Ф'юрі у 2026 році, проте колишній чемпіон заявив, що не планує відновлювати кар'єру.