Вондроушова – про свою дискваліфікацію: В ITIA вважають, що їм усе дозволено

Пеерможниця Вімблдона-2023 Маркета Вондроушова розповіла подробиці свого конфлікту з офіцеркою допінг-контролю та пояснила, чому вважає свою чотирирічну дискваліфікацію несправедливою.

Тенісистка дала інтерв'ю чеському виданню iSport.

"Я не хочу виставляти себе жертвою або стверджувати, що представники ITIA відверто брешуть, але вони подають всю цю історію надто спрощено. Для нас, хто сидів на слуханні перед незалежним трибуналом, дуже важко змиритися з тим, що зараз вони поводяться так, ніби з їхнього боку все було зроблено правильно, а з мене роблять єдиного винуватця. На тому слуханні ми ж почули, як офіцерка допінг-контролю сама визнала, що не показала мені абсолютно нічого з того, що була зобов'язана показати", – сказала Вондроушова.

Спортсменка стверджує, що офіцерка допінг-контролю не зробила жодних протокольних дій.

"Вона мала показати своє посвідчення, лист, що підтверджує її повноваження, а також мала встановити мою особу. Вона повинна була попросити посвідчення особи або паспорт, щоб переконатися, що розмовляє саме з потрібною людиною. Офіцерка сама визнала, що знала про цей обов'язок, але нічого з цього не зробила. У той момент, коли вона стояла у дверях, це фактично була стороння людина. Мені здається несправедливим, що спортсмен повинен нести настільки руйнівне покарання, коли офіцерка не зробила нічого з того, що мала зробити. В ITIA знають, що під час допиту офіцерка це визнала, але поводяться так, ніби нічого не сталося. Вони розмахують папером, який я підписала під тиском лише для того, щоб вона вже пішла, бо я не знала, хто вона така. До того ж на цьому папері є розділ із правилами ще 2009 року".

Вондроушова різко розкритикувала роботу Міжнародного агентства з доброчесності в тенісі (ITIA).

"Мій американський адвокат запитав офіцерку, що входить до її обов'язків, коли вона стоїть перед спортсменом. Вона відповіла, що повинна показати всі документи. Коли він запитав, чи зробила вона це, вона визнала, що ні. Сказала, що документи були в рюкзаку. Водночас ITIA подає це так, ніби я перешкоджала їй показати документи, але ми стояли там унизу десять хвилин. Я казала їй, що не знаю, хто вона, що ніколи її не бачила, що надворі ніч і вже пізно. А вона відповіла: "Ми можемо робити все, що захочемо". У той момент я просто хотіла, щоб вона пішла. Переді мною стояла чужа людина, це було дуже неприємно. Таке може статися з будь-ким. Вони вважають, що їм усе дозволено – і тепер виходить, що справді дозволено, якщо її власні зізнання взагалі не взяли до уваги".

Нагадаємо, що в ITIA роз'яснили причину тривалої дискваліфікації Вондроушової.