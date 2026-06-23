В ITIA роз'яснили причину тривалої дискваліфікації Вондроушової

Міжнародне агентство доброчесності в тенісі (ITIA) надало роз'яснення щодо чотирирічної дискваліфікації чемпіонки Вімблдона-2023 чеської тенісистки Маркети Вондроушової через її відмову проходити допінг-тест.

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з висновком незалежного трибуналу, Вондроушова не надала "переконливих підстав" для відмови надати пробу після повідомлення, отриманого в неї вдома від співробітника допінг-контролю у грудні 2025 року. 26-річну спортсменку відсторонено від усіх професійних змагань до 21 червня 2030-го.

Раніше було зафіксовано дуже мало випадків відмови гравців від проходження допінг-тесту, і така відмова розглядається настільки ж суворо, як доведене порушення антидопінгових правил.

"Ми усвідомлюємо, що це дуже серйозна дискваліфікація. Причина полягає в тому, що неможливо побудувати ефективну антидопінгову систему, якщо спортсмен опиняється в кращому становищі, відмовившись від тесту, ніж у разі його проходження та позитивного результату. Саме тому антидопінгові правила передбачають початкове покарання у вигляді чотирирічної дискваліфікації за відмову від тестування – так само, як і за позитивний допінг-тест", – заявила генеральна директорка ITIA Карен Мурхаус.

Інцидент стався 3 грудня близько 20:00, коли Вондроушову вдома відвідала офіцерка допінг-контролю. Відповідно до правил Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) щодо місцеперебування спортсменів, спортсмени зобов'язані щодня вказувати одну годину, протягом якої офіцери можуть прийти для взяття проби.

Водночас цей інцидент стався поза межами зазначеного Вондроушовою часового вікна, що також є законною та доволі поширеною практикою.

За даними ITIA, Вондроушова не впустила офіцерку допінг-контролю до своєї квартири та підписала документ, у якому підтвердила відмову від тестування. Старша директорка ITIA з антидопінгових питань Ніколь Сепстед так описала обставини інциденту:

"Це була жінка-офіцер допінг-контролю. Гравчиня підписала форму про відмову біля дверей. Вона вийшла з квартири, щоб вигуляти собаку, і чітко дала зрозуміти офіцерці, що відмовляється проходити тест. Після цього офіцерка попросила її підписати відповідний документ. Ми просимо наших офіцерів бути максимально чіткими у спілкуванні зі спортсменами. Вони не повинні пояснювати, яким саме буде покарання або що станеться в разі відмови. Але ми наголошуємо: необхідно чітко попередити людину, що відмова матиме наслідки, причому дуже серйозні наслідки. Таке попередження було зроблено. Було абсолютно очевидно, що спортсменка не бажає брати участь у цій процедурі".

Після оприлюднення інформації про дискваліфікацію Вондроушова заявила, що що ніколи не вживала допінг та завжди співпрацювала з ITIA. Тенісистка матиме можливість оскаржити рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS).