23 вилучення за масову бійку команд: у Бразилії побили рекорд за кількістю червоних карток

Фінал чемпіонату штату Мінейру-2026 між Крузейру та Атлетіко Мінейро увійшов в історію бразильського футболу не лише завдяки результату, а й через масштабний скандал, який розгорнувся наприкінці матчу.

Поєдинок, що завершився мінімальною перемогою Крузейру з рахунком 1:0, перетворився на справжній хаос із масовою бійкою, втручанням поліції та рекордною кількістю вилучень.

Єдиний гол у зустрічі забив нападник Крузейру Кайо Жорже, який і приніс своїй команді титул. Проте футбольні події швидко відійшли на другий план через інцидент, що стався буквально за кілька десятків секунд до фінального свистка.

Усе почалося зі зіткнення у штрафному майданчику Атлетіко Мінейро між півзахисником Крузейру Крістіаном і воротарем господарів Еверсоном. Голкіпер емоційно відреагував на контакт із суперником: спершу штовхнув його, а потім повалив на газон і насів зверху, притиснувши колінами. Цей епізод миттєво спровокував конфлікт, до якого почали підключатися інші футболісти.

За лічені секунди ситуація переросла у масову бійку "стінка на стінку". Гравці обох команд почали з'ясовувати стосунки прямо на полі, не стримуючи емоцій і завдаючи ударів руками та ногами. Арбітр матчу Матеус Кандансан виявився безсилим швидко зупинити сутичку, і на поле довелося викликати співробітників служби безпеки команд та військову поліцію. Лише після втручання служб безпеки конфлікт вдалося поступово заспокоїти, а матч формально завершили.

Втім, справжній масштаб інциденту став зрозумілий уже після гри, коли арбітр оформлював офіційний протокол. У графі "червоні картки" з'явилося одразу 23 записи – усі прямі вилучення. Дві з них отримали безпосередні учасники стартового епізоду, Крістіан і Еверсон, ще під час гри. Решту вилучень суддя виписав уже після фінального свистка, вказавши причиною участь футболістів у масовій бійці та нанесення ударів суперникам.

Caralho mlk kkkkkk 23 jogadores expulsos, recorde ou teve um jogo com um número maior?



Atlético Mineiro:

• Everson

• Renan Lodi

• Gabriel Delfim

• Junior Alonso

• Alan Franco

• Hulk

• Lyanco

• Ruan Tressoldi

• Alan Minda

• Mateo Cassierra

• Angelo Preciado… pic.twitter.com/tFnqMNGHSc — ʏᴀᴅʀɪᴀɴꜰᴏx (@yadrianfox) March 9, 2026

Таким чином фінал між Атлетіко Мінейро та Крузейру встановив історичний антирекорд бразильського футболу за кількістю червоних карток у одному матчі. Попереднє "досягнення" трималося понад сім десятиліть: у матчі Португеза – Ботафогу в турнірі Ріо-Сан-Паулу 1954 року арбітр показав 22 червоні картки.

Раніше повідомлялося, що у Болівії після масової бійки арбітр показав 7 червоних карток.