Зірка Тоттенгема спростував чутки про стосунки із порноактрисою-рекордсменкою

Англійський футбол знову у центрі гучної світської історії. 23-річний півзахисник Тоттенгема Бреннан Джонсон начебто розпочав стосунки з актрисою фільмів для дорослих Лілі Філліпс, що вже встигло викликати неабиякий резонанс серед уболівальників та у медіапросторі.

Лілі Філліпс, відома у своїй індустрії, здобула світову популярність після встановлення рекорду в грудні минулого року – вона мала інтимний зв’язок із 101 чоловіком упродовж 24 годин. Цей факт став об’єктом активних обговорень у соцмережах, а тепер – і її особисте життя привертає ще більше уваги.

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За інформацією британських таблоїдів, пара почала зустрічатися нещодавно, однак їхні стосунки вже викликають чималий інтерес. Втім, все це виявилося не більше ніж чутками.

Tottenham midfielder Brennan Johnson has started dating adult film actress Lily Phillips, who set a world record last December by sleeping with 101 men in 24 hours. pic.twitter.com/f6ENt9VYxY — Football Factly (@FootballFactly) February 13, 2025

Джонсон опублікував в соцмережах свіже фото зі своєю коханою, тим самим публічно спростувавши усю інформацію щодо контакту з Лілі Філліпс.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку футболіста збірної Вельса 7 голів та 2 результативні передачі в 21 матчі АПЛ. Контракт футболіста зі "шпорами" розрахований до літа 2028 року.

Нагадаємо, не так давно платформа для дорослих зробила головному тренеру Тоттенгема Ендже Постекоглу несподівану пропозицію очолити один із відділів у компанії.