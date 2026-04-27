Російський боксер отримав стільцем по голові під час масової бійки в Туреччині
Поєдинок у Туреччині за титул UBO між росіянином Сергієм Гороховим та місцевим боксером Емірханом Калканом завершився масовою бійкою.
Напруга між командами суперників тривала упродовж усього бою. Проте ситуація вийшла з-під контролю після того, як Горохов відправив Емірхана в нокаут.
Росіянин почав святкувати та підійшов до опонента. Однак один із представників команди Калкана штовхнув Горохова в груди.
Після цього сталася масова сутичка, в якій взяли участь глядачі. Особливо дісталося Горохову, який отримав стільцем по голові та кілька ударів ногами й кулаками.
Лише завдяки втручанню охоронців вдалося зупинити масову бійку. Відео з інцидентом потрапило в мережу.
До слова, організатори так і не змогли оголосити переможця бою через цей інцидент. Наразі триває слідство, яке має встановити головних ініціаторів сутички.
