Українська правда
Російський боксер отримав стільцем по голові під час масової бійки в Туреччині

Сергій Шаховець — 27 квітня 2026, 13:17
Російський боксер отримав стільцем по голові під час масової бійки в Туреччині
скриншот з відео

Поєдинок у Туреччині за титул UBO між росіянином Сергієм Гороховим та місцевим боксером Емірханом Калканом завершився масовою бійкою.

Напруга між командами суперників тривала упродовж усього бою. Проте ситуація вийшла з-під контролю після того, як Горохов відправив Емірхана в нокаут.

Росіянин почав святкувати та підійшов до опонента. Однак один із представників команди Калкана штовхнув Горохова в груди.

Після цього сталася масова сутичка, в якій взяли участь глядачі. Особливо дісталося Горохову, який отримав стільцем по голові та кілька ударів ногами й кулаками.

Лише завдяки втручанню охоронців вдалося зупинити масову бійку. Відео з інцидентом потрапило в мережу.

До слова, організатори так і не змогли оголосити переможця бою через цей інцидент. Наразі триває слідство, яке має встановити головних ініціаторів сутички.

Раніше повідомлялося про перемогу нокаутом сина легендарного чемпіона Хуліо Сезара Чавеса – Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.

бійка

бійка

