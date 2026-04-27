Російський боксер отримав стільцем по голові під час масової бійки в Туреччині

Поєдинок у Туреччині за титул UBO між росіянином Сергієм Гороховим та місцевим боксером Емірханом Калканом завершився масовою бійкою.

Напруга між командами суперників тривала упродовж усього бою. Проте ситуація вийшла з-під контролю після того, як Горохов відправив Емірхана в нокаут.

Росіянин почав святкувати та підійшов до опонента. Однак один із представників команди Калкана штовхнув Горохова в груди.

Після цього сталася масова сутичка, в якій взяли участь глядачі. Особливо дісталося Горохову, який отримав стільцем по голові та кілька ударів ногами й кулаками.

Лише завдяки втручанню охоронців вдалося зупинити масову бійку. Відео з інцидентом потрапило в мережу.

🇹🇷 🤛 Turkish fans brutally beat a Russian boxer after the fight



Sergey Gorokhov and his team were attacked after his victory over Emirhan Kalkan.



Furious spectators hit the UBO title holder with chairs, fists, and kicks.



The bout took place in Trabzon, Turkey. pic.twitter.com/0iN7aoIh2D — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026

До слова, організатори так і не змогли оголосити переможця бою через цей інцидент. Наразі триває слідство, яке має встановити головних ініціаторів сутички.

Раніше повідомлялося про перемогу нокаутом сина легендарного чемпіона Хуліо Сезара Чавеса – Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.