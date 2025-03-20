Перспективного бійця UFC підозрюють у стосунках із відомим музикантом

Відомого співак Френка Оушена підозрюють у романтичних стосунках із зіркою ММА, яка виклала фрагмент невипущеної пісні музиканта, що лише підживило інтерес до його творчості та особистості.

Минулої п’ятниці боєць UFC Пейтон Талбот опублікував відеоблог на своєму YouTube-каналі, де серед кадрів тренувань та подорожей прозвучав уривок нової композиції Френка Оушена.

Цей фрагмент став одним із рідкісних випадків, коли шанувальники почули новий матеріал від артиста. Останній офіційний сингл Френка Оушена вийшов ще у 2020 році, а його останній студійний альбом Blonde побачив світ у 2016 році.

Сам Френк Оушен не коментував чутки про можливі стосунки з Пейтоном Талботом. Проте він, схоже, відзначив День святого Валентина, виклавши фото бійця у своїх соціальних мережах. У відповідь Талбот поділився відео Оушена в тренажерному залі, що багато хто сприйняв як непряме підтвердження їхнього роману.

За даними видання Vibe, чутки про їхні стосунки вперше з’явилися влітку 2024 року, коли пару помітили разом за обідом. На початку цього року друг Талбота розповів, що між бійцем і Оушеном дійсно були моменти близькості, включно з поцілунками.

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Френк Оушен також був помічений серед глядачів на останньому бою Талбота в UFC 311 проти Раоні Барселоса, а пізніше поділився фото, де Талбот готує їжу на кухні.

Раніше австралійський футболіст зізнався, що щодня отримує численні погрози вбивства після свого камінг-ауту в 2021 році.