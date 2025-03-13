Зґвалтував та незаконно ув'язнив: футболіста звинуватили у серії сексуальних злочинів

Футболіст Дарлінгтона U-23 Гаррі Баттерс опинився в центрі гучного скандалу після висунутих йому серйозних звинувачень. 24-річного спортсмена підозрюють у зґвалтуванні, незаконному ув'язненні та сексуальному насильстві.

Про це повідомляє видання The Sun.

За даними слідства, інцидент стався 2 березня в районі Дарлінгтона, а постраждала – дівчина, якій трохи більше 16 років. Баттерс уже постав перед судом у Ньютон Айкліфф, де йому висунули звинувачення у двох епізодах сексуального насильства, одному зґвалтуванні та незаконному позбавленні волі.

Футболіста відпустили під заставу, але він перебуває під електронним наглядом із комендантською годиною з 19:00 до 07:00. У квітні він знову з’явиться в суді Тісайду, де вирішуватиметься його подальша доля.

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Футбольний клуб Дарлінгтон уже відреагував на скандал, офіційно відсторонивши Баттерса від гри до завершення судового розгляду. При цьому, лише за день до інциденту він виходив на поле у розгромному матчі проти Крук Тауна (5:0).

Раніше повідомлялося, що учасника Олімпійських ігор 2012 з плавання засудили на 21 рік тюремного ув'язнення за зґвалтування неповнолітніх.