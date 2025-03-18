Футболіст-гей повідомив, що щодня отримує погрози після камінг-ауту

Австралійський футболіст Джош Кавалло, який у 2021 році зробив камінг-аут, каже, що щодня отримує численні погрози вбивства.

Про це пише BBC.

25-річний футболіст каже, що футбол залишається "дуже токсичним місцем" для геїв, а камінг-аут "супроводжується горою недоліків".

"Щодня до мене надходять численні, погрози вбивством. І це дуже сумно бачити", – сказав він.

Незважаючи на погрози, Кавалло, якому на момент зізнання був 21 рік, шкодував, що не зробив камінг-аут раніше.

"Я втомився від того, що мені доводилося ховатися. Мені набридло ходити й ховатися від людей, а не жити по-справжньому", — додав він.

Каввало з 2021 року грає за цей клуб. Портал Transfermartk оцінює лівого захисника в 150 тисяч євро.

У жовтні 2021 року Кавалло опублікував у соцмережах відео, у якому він заявив, що він гей. Його заява надихнула гравця Блекпула Джейка Деніелса зробити камінг-аут в 2022 році. У лютому 2023 року колишній гравець збірної Чехії Якуб Янкто також зізнався в нетрадиційній сексуальній орієнтаці.

Нагадаємо, в березні цього року він зробив пропозицію своєму партнеру Лейтону Моррелі на домашньому стадіоні Аделаїди Юнайтед.