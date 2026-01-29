У Даші є всі нагороди, крім однієї, – у Федерації дзюдо оцінили шанси на повернення Білодід
Спортивний директор Федерації дзюдо України Віталій Дуброва назвав умову для відновлення кар'єри Дар'єю Білодід.
Слова функціонера цитує Champion Radio.
Федерація дзюдо України підтримує контакт з бронзовою призеркою Олімпійських ігор. Наразі спортсменка офіційно ще не завершила кар'єру.
Зі свого боку Федерація намагається знайти мотивацію для повернення Білодід у великий спорт, але останнє рішення буде за дзюдоїсткою.
"Тут все залежить, в першу чергу, від спортсмена. Тут не гроші, тут мотивація лише в здобутті Олімпійського золота. У Даші є всі нагороди, крім цієї", – сказав Дуброва.
Нагадаємо, що на Олімпійських іграх 2020 Білодід стала бронзовою призеркою у ваговій категорії до 48 кілограмів. Дзюдоїстка двічі ставала чемпіонкою світу та виграла три золоті медалі чемпіонату Європи. Після виступу на Іграх-2024 у Парижі спортсменка призупинила кар'єру.
На початку березня 2025 року Дар'я Білодід підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.
У січні 2026 року олімпійська призерка подорожувала Сполученими Штатами Америки та ділилася яскравим контентом зі своїми підписниками.