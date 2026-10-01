Чемпіонка світу зі спортивної аеробіки запалила на Мальті, показавши гарячі фото з яхти

Перша в історії України чемпіонка світу зі спортивної аеробіки Анастасія Курашвілі вирішила трохи відпочити після насичених виступів та передала привіт своїм підписникам просто з Мальти.

Українка поділилася в Instagram яскравими кадрами з морського відпочинку. На фото Курашвілі позує на яхті у купальнику, демонструючи спортивну форму та насолоджуючись сонячною атмосферою мальтійського узбережжя.

Особливо ефектно виглядають кадри на тлі скелястих берегів та прозорої морської води. Мальтійські пейзажі стали чудовим доповненням до літньої фотосесії спортсменки.

Нагадаємо, напередодні українка здобула золоту медаль жіночого індивідуального турніру на чемпіонаті Європи зі спортивної аеробіки.

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Раніше Курашвілі у паріз зі Станіславом Галайдою здобули історичну бронзу зі спортивної аеробіки на Всесвітніх іграх 2025. Це була перша медаль в історії України на ВІ.