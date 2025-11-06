Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Батько головної зірки Барселони заручився із дівчиною, яка на 5 років старша за самого гравця

Богдан Войченко — 6 листопада 2025, 10:00
Instagram
Батько головної зірки Барселони заручився із дівчиною, яка на 5 років старша за самого гравця

Схоже, у родині Ямалів гаряче не лише на футбольному полі. Поки 18-річна зірка Барселони Ламін Ямал переживає розрив із співачкою Нікі Ніколь, його батько Мунір Насрауі, 35, натякнув на заручини зі своєю 23-річною коханою Христіною жінкою, яка всього на п’ять років старша за самого Ламіна!

Насрауі опублікував в Instagram романтичне фото, де він обіймає Христіну на балконі, додавши до підпису чорне серце та емодзі обручки. Саме цей символ і спровокував хвилю чуток про заручини.

Попри 12-річну різницю у віці, пара не зважає на критику в мережі. Мунір регулярно ділиться спільними фото, на одному з яких ніжно підписав Христіну: "Моя цукерочка".

Нагадаємо, раніше сам Ламін Ямал розійшовся зі своєю 25-річною дівчиною, аргентинською співачкою Нікі Ніколь. Після появи чуток про його зраду футболіст публічно заперечив усе, наголосивши, що вони розлучилися мирно, і жодної зради не було.

Читайте також :
Фото Легенда Баварії завітав на церемонію Золотого м'яча із моделлю, яка на 38 років молодша за нього

Їхні стосунки тривали всього кілька місяців пара вперше з’явилася разом наприкінці серпня, коли Ямал прийшов із Ніколь святкувати її день народження.

Раніше повідомлялося, що зірка Барселони вже знайшов собі нові дівчину. Фанати підозрюють Ламіна у стосунках із гарячою італійською блогеркою.

Барселона жінки Ламін Ямал