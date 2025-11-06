Батько головної зірки Барселони заручився із дівчиною, яка на 5 років старша за самого гравця

Схоже, у родині Ямалів гаряче не лише на футбольному полі. Поки 18-річна зірка Барселони Ламін Ямал переживає розрив із співачкою Нікі Ніколь, його батько Мунір Насрауі, 35, натякнув на заручини зі своєю 23-річною коханою Христіною – жінкою, яка всього на п’ять років старша за самого Ламіна!

Насрауі опублікував в Instagram романтичне фото, де він обіймає Христіну на балконі, додавши до підпису чорне серце та емодзі обручки. Саме цей символ і спровокував хвилю чуток про заручини.

Попри 12-річну різницю у віці, пара не зважає на критику в мережі. Мунір регулярно ділиться спільними фото, на одному з яких ніжно підписав Христіну: "Моя цукерочка".

Нагадаємо, раніше сам Ламін Ямал розійшовся зі своєю 25-річною дівчиною, аргентинською співачкою Нікі Ніколь. Після появи чуток про його зраду футболіст публічно заперечив усе, наголосивши, що вони розлучилися мирно, і жодної зради не було.

Їхні стосунки тривали всього кілька місяців – пара вперше з’явилася разом наприкінці серпня, коли Ямал прийшов із Ніколь святкувати її день народження.

Раніше повідомлялося, що зірка Барселони вже знайшов собі нові дівчину. Фанати підозрюють Ламіна у стосунках із гарячою італійською блогеркою.