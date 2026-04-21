"Не хочу зациклюватися на цьому факапі": Середа – про виступ на змаганнях у США

20-річний український стрибун у воду Олексій Середа на Кубку США, який днями завершився у Форт-Лодердейлі (штат Флорида), здобув срібну медаль в індивідуальних стрибках, а разом із Марком Гриценком також допоміг Україні виграти "золото" в синхроні.

Після виступу в США Середа в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" детально розповів про непросту кваліфікацію, помилку у фіналі та умови, у яких довелося змагатися просто неба.

Також спортсмен поділився враженнями від дуету з Гриценком, оцінкою свого "срібла" та планами на підготовку до Суперфіналу Кубку світу в Китаї.

– Ти змусив похвилюватися всіх за тебе у кваліфікації індивідуалу. Це був точно не твій найкращий день?

– Я, відверто кажучи, сам не очікував від себе такого виступу в попередніх змаганнях. Бувають успіхи, бувають невдачі – ось так трапилося. Слава Богу, потім я зібрався і в півфіналі зробив камбек. Але це показує те, що в спорті немає ніякої стабільності: завжди може щось піти не за планом. Я сприймаю це як випадковість. Мені було важко стрибати – я був не в своїй кращій фізичній формі, чи то я не виспався, чи що. Не хочу зациклюватися на цьому факапі. Це спорт – таке може трапитися із будь-ким, і я не виняток.

– Відтак, в індивідуалі в тебе "срібло". Чи достатньо тобі "срібла" на змаганнях такого рівня?

– "Сріблом" цілком задоволений. До "золота" не вистачило зробити четвертий стрибок нормально. Я припустився сильної помилки, перекрутив і через це програв 1 бал американцю. Я не розчарований цим, бо ці змагання – це підготовка до Суперфіналу в Китаї.

– Ваш синхрон із Марком Гриценком вже має низку виступів разом. Як тобі дует із ним?

– Я відчуваю покращення в нашому синхроні. Ми набрали нормальну суму балів. Ми прогресуємо, потроху звикаємо один до одного, і це добре.

Марк Гриценко та Олексій Середа Федерація стрибків у воду України

– Ви звикли стрибати в закритому басейні. Стрибки на відкритому повітрі – це новий виклик?

– Мені нормально: ми маємо звикати і адаптуватися навіть до тих же погодних умов. За двадцять хвилин до фінальних стрибків в індивідуалі нам, наприклад, закрили воду, бо були блискавки. І це така доволі стресова ситуація для когось із спортсменів. Плюс був вітер – він теж впливає. Але ми маємо звикати, бо в Лос-Анджелесі теж буде відкрита вода. Тому треба зараз створювати максимально схожі умови на ті, що будуть на Олімпійських іграх.

– Думки про Олімпіаду тут, в США, вже літають?

– Насправді, так. Вже відчувається, що незабаром все розпочнеться. Наступного року будемо боротися за ліцензії, і розпочнеться справжня двіжуха. Ми поїхали сюди, на Кубок Америки, для того, аби протестувати відкритий басейн саме в США.

– Розкажи про тренувальний збір, який буде у вас далі, та про твої цілі на Суперфінал і головних конкурентів на ньому.

– Далі летимо в Париж на 7 днів, там 1–2 дні буде відпочинок, і далі будемо готуватись до Суперфіналу. Звичайний збір та звичайна підготовка до змагань. Мені б хотілося більше медалей здобути в Суперфіналі. Мої головні конкуренти? Та всі. Це і австралійці, і канадці, і китайці, і Марк Гриценко в індивідуалі. Нічого не змінилося, єдине, що японця не буде, бо він не відібрався, так як був відсутній на першому етапі Кубка світу.

– Як твоє плече, чи не турбує вже?

– Плече, слава Богу, не турбує. Я вже все вилікував, відновився, повністю розробив його, тож вже все добре.

Нагадаємо, українські стрибуни у воду вибороли 5 медалей на Кубку США та посіли друге загальнокомандне місце за підсумками змагань.