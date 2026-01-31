Україна здобула бронзу на міжнародному турнірі у Шеффілді

Федерація України зі стрибків у воду

Українські стрибунки у воду Ксенія Бочек та Діана Карнафель стали бронзовими призерками міжнародного турніру із синхронних стрибків з 3-метрового трампліна у Шеффілді.

Про це повідомляє Українська федерація зі стрибків у воду.

За свій виступ 16-річна Бочек та 19-річна Карнафель отримали 248,40 бала, поступившись лише двом тандемам.

Перемогу на радість місцевій публіці здобули британки Дешарн Бент-Ашмейл і Емі Роллінсон. Срібні нагороди у канадійок Соні Палхівала і Марґо Ерлам.

Зазначимо, що сьогодні, 31 січня, також відбудуться чоловічі синхронні стрибки, в яких Україну представлять Максим Мірза і Богдан Чижовський, а також Валерій Малєєв та Дмитро Степанов.

Міжнародний турнір зі стрибків у воду в англійському Шеффілді стартував 30 січня. Участь у турнірі беруть 59 спортсменів з 8 країн світу: Великої Британії🇬🇧, Іспанії, Канади, Нової Зеландії, Чехії, Франції, Угорщини🇭🇺 та України.

Раніше у чоловічих змаганнях українці Данило Коновалов та Богдан Чижовський посіли місця у чільній десятці на турнірі у Шеффілді