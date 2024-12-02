Україна на третьому місці та з дев'ятьма медалями закінчила чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів

Збірна України зі стрибків у воду фінішувала третьою на чемпіонаті світу серед юніорів, здобувши при цьому дев'ять нагород, що стало найкращим показником серед усіх команд-учасниць.

Про досягнення українських спортсменів повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

За інформацією джерела, Валерій Малєєв (трамплін 1 м, вікова група В, 407.25 бала) та Діана Шевченко (вишка, вікова група В, 330.60 бала) здобули по одній бронзовій медалі в останній день змагань, які проходили в Ріо-де-Жанейро.

За весь турнір Україна завоювала два "золота", два "срібла" та п'ять "бронз".

Варто зазначити, що загалом за нагороди на чемпіонаті світу змагалися спортсмени з 42 країн віком від 14 до 18 років. А піднятися на подіум змогли представники лише 13 країн.

Нагадаємо, що днем раніше олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх була визнана найкращою легкоатлеткою 2024 року.

А в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону Ярослава розповіла про плани оновити світовий рекорд, який вона ж встановила минулого літа.