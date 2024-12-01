2,10 – не мій максимум: Магучіх націлилася на новий світовий рекорд

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх заявила, що не вважає висоту 2,10 м своїм максимумом, і вже має нову ціль – 2,15 м.

Про це легкоатлетка розповіла в інтерв'ю Чемпіону.

Водночас Ярослава додала, що це буде не відразу, адже потрібен час.

"Можливо, почну з планки на 2,12 м. Мій рекорд довів, що немає неможливого. Є такі думки у спортивних колах, що зараз спорт більш чистий від допінгу, ніж 37 років тому.

Я не можу нічого точно стверджувати, але щаслива, що зробила все тільки за рахунок тренувань, харчування, відновлення і свого психологічного стану. Це ж набагато крутіше", – зазначила Магучіх.

2024 рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці Ярослави Магучіх. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги. Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.