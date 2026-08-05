Гриценко: Для нас бронза чемпіонату Європи не дуже хороший результат

Український дует Марка Гриценка та Олексія Середи став призером чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту. Українці посіли третє місце в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Після виступу один з лідерів збірної України поспілкувався з Чемпіоном. Гриценко поділився емоціями від медалі, оцінив свій виступ та розповів про очікування від подальших змагань

– Бронза у синхроні з Олексієм, як ти оцінюєш цей результат для вашого тандему?

– Для нас це не дуже хороший результат. Ми допустилися двох помилок у шести стрибках, тобто це 60%. Ми не зробили ті стрибки так, як ми вміємо це робити. І вже що маємо, то маємо.

– Олексій сказав, що ви не виконали ті стрибки, які саме мали виконати індивідуально добре. Чи це правда?

– П'ятий стрибок і другий – вийшли так собі. Ми можемо робити ці стрибки набагато краще, набагато впевненіше, синхронно, індивідуально гарно. Все це ми вміємо, просто не вийшло.

– Яку оцінку поставиш собі за сьогоднішній виступ?

– П'ять з десяти.

– Якщо говорити про рівень конкуренції, наскільки він підвищився, порівнюючи з минулим чемпіонатом Європи?

– Набагато підвищився. Деякі пари змінилися, дехто додався, дехто віднявся. Тобто конкуренція підвищилася і це відчутно.

– Якщо б тебе запитали перед виступом, який буде подіум в синхроні чи думав, що він буде саме таким?

– Ні, не думав. Я очікував набагато кращий результат від нас, але ми вже відстрибали, тож вже як є. Тепер будемо працювати над своїми помилками, вже нічого не змінити.

– Яку задачу ставиш собі в індивідуалці і чи готовий ти здобути нагороду в цій дисципліні?

– Так. Я буду робити все, що вмію. Хочу показати гарний результат та представити країну на найвищому рівні. Дуже хочу зробити всі стрибки так, як я це вмію робити. Якщо я це зроблю, це допоможе потрапити до призової трійки. Тобто головне для мене – стабільність.